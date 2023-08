Færøsk fodboldeventyr sluttede i første omgang i Norge

Nu venter en playoffrunde om at komme i Europa Leagues gruppespil for Klaksvik. Glipper det, er der dog en fornem trøstpræmie i form at en plads i Conference League-gruppespillet.

Klaksvik har haft en fænomenal kvalifikation og leveret flere store overraskelser.

Det hele startede med en nulløsning hjemme mod ungarske Ferencvaros, før færingerne vandt returkampen 3-0 og tog skridtet til anden runde.

Her ventede de svenske mestre fra BK Häcken. Efter et stort drama blev dobbeltopgøret afgjort i straffesparkskonkurrence, hvor Klaksvik trak det længste strå.