Uskarp Wozniacki røg ud af Cincinnati i første runde

Oprindeligt skulle Wozniacki have mødt ukrainske Elina Svitolina i den tredje kamp efter danskerens comeback.

Men Svitolina, der ligesom Wozniacki fødte et barn i oktober sidste år, trak sig kort forinden på grund af smerter i den ene fod.

Det gav plads til 23-årige Gracheva, som desværre for Wozniacki var en tand for stærk.

Trods Wozniackis 30 WTA-titler mod Grachevas 0 var det den ti år yngre franskmand, der tog teten og brød til 2-1 tidligt i kampen.

Danskeren havde chancen for at bryde tilbage i to partier, men ingen af gangene lykkedes det, og den generelle uskarphed i duellerne kostede for Wozniacki.