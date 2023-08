Nordmand kørte alene i mål på 1. etape af Danmark Rundt

Europamesteren Fabio Jakobsen fra Quick-Step kørte seks sekunder senere i mål som toer, mens Treks Mads Pedersen blev bedste dansker på tredjepladsen.

Seks ryttere fik tidligt hul til feltet, men ingen af dem var på forhånd regnet som alvorlig trussel i det samlede klassement.

Trek med de store danske favoritter Mads Pedersen og Mattias Skjelmose styrede tempoet bagved, så forspringet til feltet ikke blev for stort.

Da udbryderne ramte målstregen i Aalborg første gang, var der lidt over et halvt minut til feltet, og det stod hurtigt klart, at det ikke var nok.