Silkeborg sælger Lukas Engel til Middlesbrough

Superligaklubben Silkeborg IF har solgt kantspilleren Lukas Engel til Middlesbrough, der spiller i den næstbedste engelske række.

Lukas Engel har fået en fireårig kontrakt i den engelske fodboldklub. Det bekræfter Silkeborg og Middlesbrough tirsdag eftermiddag på deres hjemmesider.

- Det er en kæmpe drengedrøm for mig at spille i England, og Middlesbrough er en traditionsklub, som jeg er stolt over at få chancen hos.