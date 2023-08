Silkeborg-keeper efter drama: Fodboldloven har et problem

Ifølge Nicolai Larsen er det altså ikke dommerne, der er problemet, men selve fodboldloven.

- Vi har snakket om det før, at vi synes, at fodboldloven har et problem. Det er bare åndssvagt, og jeg ved også, at dommerne synes, det er irriterende, men det er nu en gang sådan, loven er skruet sammen.

- Hvis dommerne ikke dømmer straffespark, bliver de trukket i karakterer og kan ikke dømme de sjove kampe, men sådan er det, fortsætter han.

Silkeborg-cheftræner Kent Nielsen bakker op om selve problemet i samspillet mellem fodboldloven og VAR.

- Jeg ved ikke, hvor længe vi har diskuteret det her, og der er ikke noget nyt i det. Det er os trænere og spillere, der siger det, men der er ikke nogen i medierne, der bakker det op.