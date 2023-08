Serie A-dansker rykker videre til portugisisk storklub

- Jeg valgte Sporting, fordi det er et stort skridt for min karriere, siger Hjulmand til den portugisiske klubs hjemmeside.

- Jeg vil fortsætte med at udvikle mig, og det er en klub, der er kendt for sit arbejde med unge spillere. Det er en meget stor klub i Europa med meget historie og trofæer, og man er vant til at spille europæisk.

I den forgangne sæson blev Sporting nummer fire i den bedste række, og derfor skal Morten Hjulmand og holdkammeraterne spille i Europa League-gruppespillet i efteråret. Sporting åbnede lørdag den nye ligasæson med en 2-0-sejr over Vizela.