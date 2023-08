FCN-chefer upåvirkede og fåmælte om Nuamah-transfersnak

- Der meldes noget ud, når tingene sker. Yderligere vil jeg ikke komme ind på det, lyder det fra sportschef i FC Nordsjælland, Jan Laursen.

- Grunden til, at vi kan performe, er når vi er i stand til at holde fokus. Fokus er på at komme så godt i gang med sæsonen med Nuamah, og så er der stadig et godt stykke tid tilbage af dette vindue. Men vi er super, super ambitiøse omkring et salg af ham.

FC Nordsjællands cheftræner, Johannes Hoff Thorup, er glad for at have ham som en del af truppen, og det er ikke på tegnebrættet at spare ham for at undgå skader og dermed et potentielt salg.