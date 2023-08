Arsenal-profil åbnede sæsonen med drømmemål

Den defensive midtbanespiller startede inde i lørdagens opgør.

Rice var tæt på at komme på tavlen i sin debut. Med et kvarter tilbage af opgøret ramte han stolpen på et forsøg uden for feltet, mens han et par minutter senere ligeledes var tæt på en scoring med et forsøg i feltet.

Med små ti minutter tilbage af kampen bragte Nottingham Forests Taiwo Awoiyi spænding tilbage i opgøret med en reducering, da gæsterne straffede Arsenal i en omstilling.

Nottingham Forest kom efterfølgende ikke for alvor tæt på en udligning, og dermed kunne Arsenal lægge ud med en hjemmesejr uden for alvor at imponere.