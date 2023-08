Stort drop hjalp europamestrene i VM-semifinalen

Den anden semifinale er et rent europæisk anliggende mellem Spanien og Sverige 15. august.

De engelske favoritter dominerede spillemæssigt, men de undertippede colombianske kvinder bed fra sig undervejs.

Englands træfsikkerhed var forblevet i omklædningsrummet, og det kom til at bide dem bagi i 44. minut.

På et af Colombias første forsøg på mål sejlede en mellemting mellem et skudforsøg og et indlæg fra Leicy Santos ind over Mary Earps i det engelske mål.

Earps så ikke helt godt ud i situationen, men det var ingenting sammenlignet med det drop, som seks minutter inde i første halvlegs overtid førte til udligningen.