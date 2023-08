Efter drilsk vind: Vinder af DM i ballonflyvning kan blive kåret

DM i ballonflyvning afholdes fra tirsdag til lørdag i Hårslev på Nordfyn.

Konkurrencen består i at være bedst til præcisionsflyvninger. Det vil sige at komme tættest på et givent mål.

En varmluftsballon har ikke et rat og flyver derfor altid i vindens retning, der kan variere i de forskellige luftlag. Man styrer ballonen op og ned ved at opvarme luften i ballonen.

I mesterskabet dyster 12 ballonskippere om danmarksmestertitlen.

Tidligere har Susanne Geil fortalt, at man starter med at planlægge otte flyvninger, da der ofte er risiko for aflysninger.

- Vejret er så altafgørende en faktor, at det nærmest er unormalt, at der ikke er aflysninger. Det er en kalkuleret risiko, at der vil være aflysninger, sagde Susanne Geil onsdag.