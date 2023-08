FCN får uafgjort med fra Bukarest trods udvisning

Silkeborg slog i efteråret 2022 FCSB, der tidligere var kendt som Steaua Bukarest, to gange med 5-0, men det rumænske hold virker til at være i en noget bedre forfatning her et år senere.

Med støtte fra de velfyldte tribuner blev FCN straks fra start sat under pres af et FCSB-hold, der tilsyneladende havde tænkt sig at overrumple de danske gæster med en hurtig scoring.

FCN holdt stand og fik efter få minutter vist farlighed i den modsatte ende, hvor venstrebacken Martin Frese ved bageste stolpe var tæt på at bringe FCN foran på et hovedstød.