Slagsmål fører til anholdelse af 25 ved Parken

I Københavns Politi oplyser vicepolitiinspektør Jesper Bangsgaard, at nogle tjekkiske fans tilsyneladende opsøgte tilhængere af FCK, og at det lykkedes at få en konfrontation. Derefter gik politiet i aktion.

- Vi fik afbrudt slagsmålet, siger Jesper Bangsgaard.

De omkring 25 er foreløbig tilbageholdt i medfør af politiloven. Den giver politiet beføjelse til at frihedsberøve borgere i op til seks timer for at forebygge lovovertrædelser.

Ved 19.30-tiden kan vicepolitiinspektøren ikke sige, om der både er tjekker og danskere blandt de frihedsberøvede personer.