Uefa udsætter CL-kamp efter dødsfald og vold i Athen

Allerede inden mandagens tragiske hændelse var det slået fast, at begge opgør af frygt for ballade skulle afvikles uden udebanefans på stadion, men det forhindrede altså ikke Dinamo-fans i at rejse til Athen.

Det er ikke første gang, at græsk fodbold oplever ballade i forbindelse med fodboldkampe.

Som et resultat af problemerne er maksimumstraffen for involvering i fanvold i Grækenland sat op fra seks måneder til fem år.

I februar 2022 mistede en 19-årig mand livet i Thessaloniki efter et sammenstød mellem fans af lokalrivalerne Aris og Paok.

Syv tiltalte blev kendt skyldige i drabet og idømt livsvarigt fængsel. Fem andre fik minimum 19 års fængsel for deres medvirken.

Tre personer har mistet livet i Thessaloniki som følge af fodboldvold i løbet af de seneste tre år.