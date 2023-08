England afværgede katastrofen og avancerer efter straffespark

Dommer Melissa Borjas kvitterede i første omgang med et gult kort til englænderen, men efter at have kigget den igennem på VAR ændrede kampens dommer farven på kortet til rødt.

Derefter var rollerne byttet om.

Nigeria sad i den resterende del af kampen mest på spillet, men formåede aldrig for alvor at komme tæt på en scoring.

Dermed måtte der en straffesparkskonkurrence til for at afgøre opgøret.

Begge nationer brændte første spark, men derefter var England skarpest og scorede på de resterende forsøg, mens nigerianerne brændte et spark yderligere.

Lørdag venter kvartfinalen så for England. Modstanderen bliver enten Jamaica eller Colombia, ottendedelsfinalen mellem de to spilles tirsdag.