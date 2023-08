Holger Rune om Wozniacki: Hun bliver farlig

- Det er super spændende. Jeg trænede med hende for nogle dage siden i Monaco, og hun ramte bolden fantastisk.

Wozniacki, der er tidligere verdensetter, gør comeback, tre et halvt år efter at hun forlod sporten.

Men hvis man skal tro Holger Rune, så vender Wozniacki ikke bare tilbage for at have det sjovt.

- Jeg var overrasket over, at hun spillede så godt, men hun er meget målrettet, når hun går efter noget. Så jeg er sikker på, at hun kommer til at gøre det godt, siger Holger Rune med henvisning til træningen mellem de to danske stjerner i Monaco.