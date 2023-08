Hjulmand er tryg ved Højlunds skifte men håber på tålmodighed

- Det har været et grundigt forløb fra begge sider. Spiller og klubben. Jeg har talt med ham om det hele vejen. Men det er ikke sådan, at jeg siger, om det er en god eller dårlig idé med et skifte, siger Hjulmand.

- Han passer fint ind i Uniteds system. De ved, hvad de får. Og ten Hag er dygtig til at finde spillere, som passer ind i hans system.

- Rasmus er arbejdsom, han er dygtig i presspillet, og så skal spilletiden nok komme. Derefter kommer målene også, siger landstræneren.

Hverken Manchester United eller Atalanta har meddelt, hvad englænderne har betalt Højlund. Men i den seneste uge har flere engelske og italienske medier berettet om en pris svarende til mellem 520 og 560 millioner kroner plus bonusser.

Fast står kun, at Højlund har underskrevet en kontrakt på fem år med option på yderligere et år. Og at Højlund ikke kommer i aktion de næste uger grundet en skade.