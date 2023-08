Forurening aflyser OL-svømmetest i Seinen

Efter kraftige mængder nedbør har en ny analyse af vandprøver vist, ”at vandkvaliteten i Seinen er under de acceptable standarder i forhold til at beskytte svømmernes sundhed”.

Det oplyser Det Internationale Svømmeforbund.

- Baseret på denne weekends oplevelser står det klart, at der i samarbejde med OL-arrangøren og de lokale myndigheder er behov for at arbejde videre med robuste beredskabsplaner inden næste års OL, lyder det videre fra svømmeforbundet.

Forbundet meddeler dog også, at det har modtaget informationer om, at planlagte infrastrukturprojekter i det kommende år vil være med til at forbedre vandkvaliteten i Seinen ”betragteligt”.