På den anden side var de usikre på, om de lige havde strammet den ved at bede hende være en del af underholdningen for tilskuerne forud for selve hovedbegivenheden, der begynder mandag.

Det er trods alt hendes første turnering efter tre og et halvt år som pensionist, og de havde også hørt, at Caroline Wozniacki havde taget hele familien med til byen, så en hyggekamp i basketball stod måske ikke øverst på listen over foretrukne aktiviteter.