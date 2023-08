Men polakkerne kom tilbage i dysten, og finalen endte helt lige med scoren 233-233.

Derfor skulle de to hold ud i tiebreak, og her endte det igen helt lige mellem de to jævnbyrdige mandskaber.

Finalen skulle afgøres ved en sidste pil, og Polen tog guldet ved at komme tættest på skivens centrum.

På forhånd havde landstræner Niels Dall udpeget det danske herrehold i compound som det bedste bud på en medalje.

Disciplinen compound er ikke en del af næste års olympiske program ved sommerlegene i Paris.