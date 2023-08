FCM afværgede blamage i forlængelse mod miniput

Her dominerede FCM og jagtede det afgørende mål, men hjemmeholdets spillere kæmpede heroisk for at holde nullet.

Omkring midtvejs i forlængelsens anden halvleg kom den midtjyske forløsning dog. Edward Chilufya, der var blevet skiftet ind til forlængelsen, løb solo og sendte bolden flot i mål fra godt 20 meter.

I tredje runde af kvalifikationen venter nu Omonia fra Cypern, der overbevisende slog Gabala fra Aserbajdsjan.