Tyskland ryger sensationelt ud af VM efter fiasko

Men lige lidt hjalp det.

Tyskerne pressede på, og det samme gjorde Colombia i det andet opgør, men trods meget lange tillægstider faldt der ingen scoringer i anden halvleg i nogle af opgørene, og dermed var den tyske skæbne beseglet.

Tyskerne fik korrekt annulleret en scoring for offside i starten af anden halvleg og havde fine bud på et sejrsmål, ligesom Colombia missede en kæmpe chance for at udligne i det andet opgør, hvilket også havde sendt tyskerne videre.

Men generelt var den tyske indsats ikke prangende, og nedturen var dermed primært selvforskyldt. Der blev således lavet ukarakteristisk mange fejl, og indsatsen var langt fra så flydende, som man tidligere har set fra Martina Voss-Tecklenburgs tropper.