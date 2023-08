FCK overvandt forskrækkelse og tævede islændinge i CL-jagt

Flere FCK-fans nåede formentlig at svede lidt af nervøsitet på en kølig sommeraften, for Breidablik gjorde sit for at holde liv i en mulig sensation.

Allerede i kampens niende minut tog gæsterne føringen, da Jason Dadi Svanthorsson efter et par hurtige kombinationer kontrolleret helflugtede bolden over Kamil Grabara.

Siden fulgte en nervepræget og sjældent fejlfyldt FCK-periode. Det var her, Breidablik skulle have sat kniven ind, hvis holdet skulle have lavet et resultat, der ville skabe genklang i fodboldeuropa.

På bænken havde FCK-træner Jacob Neestrup set nok, og i det 29. minut hev han midtbaneslideren William Clem ud til fordel for kantspilleren Elias Achouri.

Det bytte skulle hurtigt vise sig at være en genistreg, for otte minutter senere førte FCK 3-1.