Magnus Cort ser frem til mere støtte på sit nye hold

Den 30-årige danske etapejæger står noteret for 26 professionelle sejre hidtil i karrieren. Han er en af kun tre danske cykelryttere, der har vundet etaper i alle tre grand tour-løb.

Uno-X har aktuelt kun status af at være et prokontinentalhold, men holdet var med i sommerens Tour de France på et wildcard.

Inden denne sæson søgte det norske cykelhold om at få World Tour-licens, men holdet fik ikke licensen.

Det bekymrer dog ikke Magnus Cort, at det ikke er et World Tour-hold, han i fremtiden skal køre for. Over for TV 2 Sport lægger han vægt på, at det er et hold, der alligevel kører med i mange af de store løb.