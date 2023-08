Magnus Cort skifter til norsk cykelhold

I alt er det blevet til 26 professionelle sejre for den 30-årige dansker.

Den næste vigtige cykelopgave for Magnus Cort foregår i landsholdsregi. Ved det forestående VM i Glasgow skal han forsøge at hjælpe det danske hold til et topresultat i landevejsløbet på søndag.

Siden han i 2014 fik en lærlingeaftale på det daværende Orica GreenEdge - i dag kendt som Jayco - har Cort kørt for et World Tour-hold.