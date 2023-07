Førende dansker kører galt før løbsstart i Formel 2

Racerkøreren Frederik Vesti kæmper for tiden for at vinde mesterskabet i Formel 2.

Danskeren risikerer senere søndag at miste føringen i jagten på VM-titlen, efter at Vesti søndag formiddag blev ramt af problemer forud for et grandprix på Spa-banen i Belgien.

Ifølge TV3 Sport spinnede Vestis bil rundt og gik i stå, da racerbilerne kørte formationsomgang.