Softball-landsholdet møder evige rivaler i EM-finalen

Danmark og Tjekkiet dominerer europæisk softball på herresiden, men danskerne har for vane at tabe EM-finalerne til Tjekkiet. I 2010 lykkedes det dog Danmark at gå hele vejen.

De to mandskaber har været aldeles suveræne under det igangværende EM, hvor Tjekkiet er gået ubesejret igennem turneringen, mens Danmark har lidt et enkelt nederlag - naturligvis til Tjekkiet.

Softball er et boldspil, der minder om baseball, hvor det handler om at få spillerne rundt på banen gennem fire baser.