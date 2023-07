Regeringen rejser til VM: Ønsker flere events til Danmark

Regeringen vil have flere store sports- og cykelevents til Danmark efter succeserne med blandt andet EM i fodbold i 2021 i København og Tour de France-starten i København i 2022.

Derfor tager regeringen til Glasgow fra 5. til 7. august for at overvære VM i cykling og se på forholdene for eventet.

I den forbindelse fremhæver kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) Jonas Vingegaards seneste Tour de France-triumf, der blev sikret i weekenden.