Danskere er på plads i Paris: »Det bliver et fedt minde, hvis vi kan huske det for alle øllene«

»Vi er her for at se Jonas,« siger Åse Hansen. »Jeg har aldrig været interesseret i Tour de France før sidste år, hvor jeg var frivillig ved Kolding. I år synes jeg, at der er en god sportsånd mellem alle rytterne. Man får mange gode udtalelser fra dem.«

Lisbeth Anthonsen var her derimod også sidste år.

»Det var meget, meget impulsivt. Vi bestilte om torsdagen og kom her klokken 11.30. Der var så mange mennesker, så nu tænkte vi, at vi bare skulle være her i god tid. Vi har været knapt så impulsive i år, men vi blev da nødt til at vente på, at Jonas Vingegaard vandt,« siger hun.