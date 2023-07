Antonsen vinder første World Tour-turnering i 2,5 år

Før søndagens sejr skal man helt tilbage til januar 2021 for at finde den seneste World Tour-turneringssejr til den 26-årige dansker. Dengang vandt han 2020-sæsonfinalen.

Tilbagevendende skader er en del af forklaringen på den lange sejrspause, for ud over at holde Antonsen ude af spil har de også medført en tilbagegang på verdensranglisten, så danskeren må stille op som useedet og derfor risikerer hårdere modstand tidligere i de store internationale turneringer.

Det har han også fået i denne uge i Sydkorea, men det håndterede Antonsen forbilledligt.