Anders Antonsen nedkæmper ny topspiller og er finaleklar

Først ved 15-15 fik Antonsen kontakt, og derefter havde danskeren også det nødvendige held med en netruller til at sikre sig to matchbolde.

Den første slog danskeren uprovokeret i nettet, og på den anden matchbold blev fjerbolden sendt ud af banen. Siden nåede Antonsen at afværge to kinesiske sætbolde, før han bookede finalebilletten ved at udnytte sin tredje matchbold.

Anders Antonsen har ikke vundet en World Tour-turnering, siden han i januar 2021 vandt 2020-sæsonfinalen.

Siden er det blevet til to World Tour-finaler. Senest i begyndelsen af juni, hvor han tabte til Anthony Ginting.