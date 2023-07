Frustreret Ida Karstoft dropper VM og afslutter sæson

I første omgang stod Karstoft over i indendørssæsonen, og senere udskød hun starten på sin udendørssæson, og selv om akillessenen nu har det bedre, slutter sæsonen altså nu uden et forsøg på at kvalificere sig til VM i Budapest.

- Jeg ved, jeg kunne deltage ved VM sidst i august, men det ville være med risiko for et tilbagefald. Jeg er nødt til at kigge på det større billede, skriver Karstoft.

2024 byder både på EM i atletik i juni og senere OL i Paris.

27-årige Karstoft fik 2022 sit helt store gennembrud, da hun satte danske rekorder på stribe på 100 meter og især 200 meter. I august fik hun desuden bronze på 200 meter ved EM i München.