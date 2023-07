For præcis et år siden dummede Jasper Philipsen sig foran hele verden. Den belgiske sprinter troede, at han havde vundet 4. etape i Tour de France og fejrede det ekstatisk, indtil han fik at vide, at Wout van Aert allerede var kommet i mål.

»Alle griner ad mig,« sagde den slagne herre til sin kæreste i målområdet.