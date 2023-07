Mia Blichfeldt er én sejr fra titelforsvar ved European Games

- Vi fandt aldrig rigtig vores spil. De spillede en god kamp. Lige nu er vi rimelig frustrerede over vores egen indsats, men vi skulle have spillet vores allerbedste niveau, hvis vi skulle have haft en chance, sagde Bøje efter nederlaget.

Det danske par er nummer 9 på verdensranglisten, mens hollænderne er nummer 11. Det var ottende gang, at de tørnede sammen, og med lørdagens sejr har det hollandske par vundet fem af kampene.

Dansk badminton har sikret Danmark i alt fire medaljer ved European Games. Mens Mathias Christiansen og Alexandra Bøje får bronze, så er det uvist, hvad det ellers ender med.

Mia Blichfeldt får guld eller sølv. Viktor Axelsen spiller semifinale i single senere lørdag, mens Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen lørdag aften spiller finale i herredouble.