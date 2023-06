Tour-comeback spolerer ferien for tidligere vinder

- Før Dauphiné var min plan, at jeg skulle være på ferie lige nu. Der var meget stor tvivl om min Tour-deltagelse på det tidspunkt. Men løbet gik ikke så dårligt. Og så blev beslutningen taget ugen efter, siger Egan Bernal på et pressemøde i spanske Bilbao, hvor Tour de France starter lørdag.

- Under Dauphiné sagde holdledelsen til mig, at jeg skulle have det udgangspunkt, at jeg skulle til Tour de France. Det er en stor ære at være med i Touren, så det var ikke svært for mig. Og her er jeg, siger Ineos-rytteren.