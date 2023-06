Dansk teenager tog guld i taekwondo ved European Games

I finalen lavede Hrnic det første point og var generelt ovenpå i første runde, som han vandt 8-4 efter at have holdt Ordemann glimrende væk i de to minutter.

Nordmanden kom hurtigt foran 3-0 i anden runde efter et spark til hovedet, men Hrnic vendte kampen på hovedet og kom på 4-3, inden Ordemann med 13 sekunder igen tog en 6-4-føring.

Hrnic var tvunget frem, og et spark til hovedet med ni sekunder igen gav ham de tre nødvendige point for at snuppe guld.

Han blev dog tvunget et par minutter på pinebænken, da dommerne ville se noget igennem, inden han kunne juble over sin triumf.

Hrnic tog som 18-årig sidste år en overraskende sølvmedalje ved EM i Manchester efter blandt andet sejr over Ordemann. I maj tabte danskeren så til sin norske rival ved VM i ottendedelsfinalerne.