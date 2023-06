Dansk ironman genvinder triatlonklassiker i rekordtid

Den danske triatlet Magnus Ditlev fortsætter med at føre sig frem på jernmændenes verdensscene.

25-årige Ditlev vandt søndag Challenge Roth i Sydtyskland i rekordtid. 7 timer, 24 minutter og 40 sekunder brugte han på at tilbagelægge 3,86 kilometer svømning, 180,2 kilometer cykling og et afsluttende maratonløb.

Det var andet år i træk, at Magnus Ditlev kom først over målstregen i løbet, der er et af sæsonens største i triatlonkalenderen.