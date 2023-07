Dansk skakstormester elsker at lære de unge talenter

Han opnåede tidligt tre stormesternormer - tre rigtig gode resultater i stærkt besatte turneringer - som kræves for at få titlen skakstormester.

Men for at kunne smykke sig med titlen manglede han længe at nå en Elo-rating på mindst 2500.

Ratingen er et system, der måler en spillers evner sammenlignet med andre spillere.

Det opnåede han i 2007, og dermed kunne han skrive den eftertragtede titel som skakstormester på cv’et.

Selv om han har vundet store mesterskaber, så er det nok snarere som forfatter og træner, at han har slået sit navn fast i skakverdenen.