Orkanen fra London blev Englands topscorer

Den dreng, der senere skulle blive kendt som ”The Hurricane”, var ifølge ham selv ikke ligefrem den spiller blandt barndomsvennerne i London, der blev spået de helt store chancer som kommende fodboldstjerne.

»Jeg var nødt til at arbejde hårdt for at bevise, at de tog fejl,« fortalte Harry Kane sidste år i et interview med den amerikanske talkshowvært Jimmy Fallon.

Kane kæmpede som yngre med troen på egne evner, men han fandt inspiration hos NFL-spilleren Tom Brady.

Kane nævner over for Jimmy Fallon dokumentaren ”The Brady 6” som inspiration til sin senere udvikling.