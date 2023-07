Midtjylland-ikon fik job hos rivalerne

Det endte dog med et brud i efteråret 2019, da Jakob Poulsen rejste til Melbourne Victory i Australien efter flere år i det midtjyske.

Da han sammen med familien vendte tilbage til Danmark, lå et job i staben hos FC Midtjylland næsten i luften. Sådan gik det dog ikke.

I stedet valgte den tidligere FC Midtjylland-anfører et job som assistenttræner hos rivalerne i Viborg FF. Det var et skifte, der betød, at han lige skulle ses an, når nu han har den fortid, han har, forklarede Poulsen selv til Jyllands-Posten tidligere i år.