Formodet chauffør bag cykelstjernes død er anholdt

Lastbilen, der ramte italieneren, kørte med det samme væk fra ulykken.

Allerede i december kom det frem, at man havde fundet frem til, hvem der påkørte Rebellin. Det skete med hjælp fra overvågningskameraer.

Men fordi lastbilchaufføren er tysk, og ulykken skete i Italien, kunne der ikke med det samme laves en anholdelse.

Det er altså sket nu. Han er nu bag lås og slå i Münster, mens der tages stilling til, om han skal udleveres til Italien, hvor han er sigtet for uagtsomt manddrab og for ikke at hjælpe en person i nød.