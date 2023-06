Mike Jensen har sendt Magdeburg i Champions League-finalen

Spændingen måtte trækkes helt til det sidste, hvor flere danskere viste sig at blive afgørende.

Mike Jensen blev dagens mand i skysovs, da han i Magdeburg-målet tog den afgørende bold i straffekastkonkurrencen.

Inden da havde flere andre danskere i opgøret også markeret sig.

Magdeburgs bagspiller Michael Damgaard stod for en bemærkelsesværdig aktion i slutfasen af den ordinære spilletid.

Det tyske hold spillede uden målmand, da Barcelona fik afsluttet få sekunder før tid. Damgaard løb tilbage og fik med en sen parade sørget for, at der ikke blev scoret yderligere, og at der i stedet skulle forlænget spilletid til.