Mæhle-skade giver Hjulmand hovedbrud før Slovenien-kamp

Han går i dybden med de to mest oplagte Mæhle-afløsere:

- Jens Stryger er mest oplagt at bruge i en firebackkæde. Victor Kristiansen er mere offensiv, uanset hvilken formation vi spiller, fordi han er venstrebenet og kan komme på ydersiden for at slå indlæg. Det ligger mere til, at vi kan have det brede punkt med ham.

- Når vi har brugt Jens Stryger, har vi oftest spillet med Daramy til venstre, så Daramy ligger ude på siden, og Jens Stryger kan gå lidt ind i banen. Så det handler om, hvordan vi får sat helheden sammen, siger Hjulmand.

Victor Kristiansen er kaldt ind fra U21-landsholdet. Fredag spillede han 90 minutter i holdets EM-kvalifikationskamp mod Litauen, og Kristiansen så god ud, selv om Leicester-backen ikke havde spillet kamp i fem uger.