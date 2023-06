Axelsen stormede i indonesisk finale og kan lave hattrick

Efter en lige start på kampen tiltvang Axelsen sig overtaget fra 8-8. Danskeren blev en my skarpere i sine slag og havde stor succes med at spille inderen dybt ned i forhåndshjørnet.

Axelsen åbnede et forspring på 12-8, og selv om Prannoy tog fire point på stribe fra 18-11 til 18-15, kom han aldrig i nærheden af sætsejren. Den snuppede den forsvarende mester med 21-15.

Prannoy havde meget svært ved at finde løsninger til at dæmme op for Axelsen, som spillede med både god længde, stor tålmodighed og skarp offensiv.

Da han tidligt i andet sæt også fik sat en fremragende defensiv op, indfandt rådvildheden sig hos inderen.

Han kunne slet ikke se vejen til søndagens finale, og ved opholdet halvvejs var Axelsen i front med 11-4.