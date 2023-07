Jan Magnussen har fortsat foden på gaspedalen

»Og hvis jeg har noget at skulle have sagt, så er det ikke sidste gang. Jeg har tænkt mig at blive ved, så længe muligheden er der,« lyder det fra Jan Magnussen.

I år var oven i købet 100-året for første udgave af Le Mans, der i alt har været afholdt 91 gange siden 1923 – kun afbrudt af årene omkring Anden Verdenskrig og en arbejderstrejke i 1936.

Dermed har Jan Magnussen været med i mere end en fjerdedel af alle Le Mans.

Og spørger man racerkøreren selv, er det også årets absolutte højdepunkt.