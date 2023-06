Viktor Axelsen drøner videre i Indonesien med sikker sejr

Axelsen har vundet de seneste to udgaver af Indonesia Open, der er en Super 1000-turnering og dermed en af de største i kalenderen. Han er eneste tilbageværende dansker i singlerækkerne.

I doublerækkerne er der også en dansk repræsentant tilbage.

Tidligere torsdag overraskede mixeddoublen med Mathias Thyrri og Amalie Magelund med en sejr i to sæt over et par fra Indonesien. Og endnu en pragtpræstation er påkrævet for at nå en semifinale.

Thyrri og Magelund møder således verdensetterne, Zheng Siwei og Huang Yaqiong fra Kina, som for en måned siden slog danskerne i to sæt ved Sudirman Cup.

Alexandra Bøje og Mathias Christiansen, der søndag triumferede i Singapore Open, er til gengæld ude efter et nederlag i to sæt til det sjetteseedede par fra Kina.