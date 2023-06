25/06/2023 KL. 09:30

For abonnenter

Måtte sove i en gyngestol på grund af smerter: En nat fik han en ”dum” idé, som nu har gjort ham unik i Danmark

Drømmen om at spille en tenniskamp i egen have på et specielt underlag blev en drivkraft ud af et smertehelvede. Nu har han inviteret Holger Rune til at komme forbi.