Axelsen melder fra til stor turnering i Singapore

Dermed er han ikke med i næste uges Super 750-turnering i Singapore. Han skriver også, at han satser på at spille turneringen næste år.

Axelsen blev skadet under VM for blandede hold, Sudirman Cup, for to uger siden. Han håber på at være klar i midten af juni.

- På den positive side går genoptræningen godt, og der er stadig håb om, at jeg kan blive klar til Indonesia Open, lyder det fra Axelsen.

Indonesia Open er en Super 1000-turnering, som spilles fra 13. til 18. juni. Det er en af årets største turneringer.