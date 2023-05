Miami Heat afværgede Bostons comeback og sikrede finaleplads

Miami Heat har tidligt tirsdag morgen dansk tid gjort det af med Boston Celtics i den syvende og afgørende kamp i NBA-slutspillets semifinaleserie og dermed sikret sig en plads i finalen mod Denver Nuggets.

Resultatet endte 103-84 til Miami Heat, som var rejst til Boston i delstaten Massachusetts.

Jimmy Butler lavede 28 point for gæsterne, og blev udnævnt som semifinaleseriens MVP (mest værdifulde spiller, red.) efter at have stået bag hele 24,7 point, 7,6 rebounds og 6,1 assister i gennemsnit over de syv kampe mod Boston.