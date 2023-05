Begivenheden gentages år efter år efter år efter år.

Endda altid fire gange, altid på de samme tidspunkter og altid efter det samme manuskript.

Alligevel er der noget magisk over den første kamp på den mest prestigefyldte arena ved en grand slam.

Alle forberedelserne er afsluttet, to ugers toptennis slås i gang, fulde af forventning summer tilskuerne rundt på anlægget for at suge det hele til sig, og spillerne tager hul på endnu en ”Hvad nu hvis …”-mission.