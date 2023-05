Mikkel Bødker stopper ishockeykarrieren

Ishockeyspilleren fra den københavnske vestegn spillede sit første A-VM for Danmark i 2009, og han nåede at være til VM otte gange. Han var også med, da Danmark var til OL sidste år.

I sit sidste VM blev han udnævnt til en af Danmarks to alternative kaptajner - et hverv han tog imod med stor glæde.

- Det er jeg meget stolt over. Det er stort at få den ære at spille med ”A” på brystet. Det er et skulderklap, som jeg tager til mig, sagde han under VM.

I alt blev det til 72 landskampe, 15 mål og 28 assister. Han sidste scoring blev sat ind mod Frankrig under VM.